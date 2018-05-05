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الجارديان: حكومة قطر تشترى وحدة سكنية جديدة فى برج ترامب بنيويورك

السبت، 05 مايو 2018 09:28 ص
الجارديان: حكومة قطر تشترى وحدة سكنية جديدة فى برج ترامب بنيويورك برج ترامب فى نيويورك - صورة أرشيفية


كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن حكومة قطر قامت بشراء شقة بسعر 6.5 مليون دولار فى أحد أبراج دونالد ترامب فى نيويورك، بعد رفض دعوى قضائية حاولت منع استفادة الرئيس من مثل هذه الصفقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعثة قطر لدى الأمم المتحدة وقعت مقابل عدد من الوحدات فى برج ترامب العالمى فى 17 يناير، بحسب سجلات المدينة. ويعنى الشراء أن الدولة الشرق أوسطية تمتلك الآن أربع وحدات فى المبنى، ودفعت مقابلها 16.5 مليون دولار، حيث كانت تمتلك من قبل ثلاث وحدات.

ولفتت الصحيفة أنه فى ديسمبر الماضى، رفض قاضى فيدرالى فى نيويورك دعوى قضائية من نشطاء الأخلاقيات تزعم أن ترامب كان ينتهك الدستور الأمريكى بجمع عشرات الآلاف من الدولارات فى شكل رسوم من قطر كل عام مقابل ثلاث شقق سكنية تمتلكها بالفعل فى المبنى.

وتزامن شراء ترامب لشقة جديدة فى برج ترامب العالمى مع حملة لوبى مكثفة فى واشنطن من قبل الحكومة القطرية لتبنى موقف الدوحة فى أزمتها مع الخليج.

وقال جوردون ليبوتز، المتحدث باسم منظمة مواطنيين من أجل المسئولية والأخلاق فى واشنطن، والذى أقام الدعوى القضائية ضد ترامب إن هذا يؤدى إلى قلق رئيسى مع رفض الرئيس التجرد من ممتلكاته، حيث سيكون عرضة للتأثير من الدول الأجنبية التى تقوم بالاستثمار فى أعماله.

وقالت بعثة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الوحدات التى تمتلكها فى برج ترامب تستخدم كسكن للموظفين الدبلوماسيين حيث يقع بالقرب من مقر الأمم المتحدة.

وتم بيع الوحدة السكنية لقطر من قبل شقيقتين قمنا بشرائها مقابل 5 مليون دولار فى عام 2007. ويمتلك ترامب المبنى ، وتتقاضى شركته أجور شهرية من المقيمين.


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