التفتيش الصيدلى بالشرقية يجمع 350 عبوة "بخور الناموس" لتسببه فى وفاة طفلين







الشرقية - إيمان مهنى

وجه التفتيش الصيدلى بالشرقية، بإشراف الدكتور محمد عبدالحى، حملات مكثفة للصيدليات، لجمع بخور الناموس بعد تسببه فى وفاة طفلين شقيقين من القنايات.

وقال الدكتور محمد عبدالحى، مدير الإدارة لـ"اليوم السابع"، إنه فى أبريل الماضى، لاحظ انتشار البخور فى الصيدليات، فقام بإرسال عينة منه إلى مركز المعلومات الدوائية، والذى فور فحصة أطلق منشور يحذر أنه سام ويسبب الوفاة بسبب إنتاجه غاز ثانى اكسيد الكبريت.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية نجح فى جمع 350 علبة من هذا البخور، لافتا انه لا توجد علية اى بيانات تخص المنشأ، مضيفا أنه ووجها بحملات مكثفة اليوم لسرعة جمعة من الصيدليات قبل سقوط ضحايا جدد.

كانت شهدت مدينة القنايات بالشرقية، اليوم السبت، أولى ضحايا البخور السام، حيث توفى طفلين شقيقين يدعا آدم محمد حسن وشقيقه مالك، نتيجة استنشاق الغاز أثناء نومهما.