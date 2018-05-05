الإمارات توقع رسميا على الميثاق الدولى للفضاء والكوارث







أبوظبى (أ ش أ)

وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء، اليوم السبت، رسميا على "الميثاق الدولى للفضاء والكوارث" لتصبح بذلك العضو الـ 17 عالميا وأول دولة عربية وإسلامية تنال هذه العضوية المرموقة بعد فوزها بالتصويت ضمن الاجتماع الدورى لأعضاء الميثاق الذى عقد فى مدينة "درمستادت" الألمانية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الميثاق دخل حيز التنفيذ دوليا بشكل رسمى فى الأول من نوفمبر عام 2000 ويهدف إلى توفير نظام موحد للحصول على البيانات الفضائية وتقديمها إلى الدول التى تأثرت بالكوارث على اختلافها من خلال جهة معتمدة ومصرح لها بذلك.

وتتعاون الدول الأعضاء بتقديم الموارد لدعم أحكام الميثاق والمساهمة من خلال الصور التى تلتقطها الأقمار الصناعية فى التخفيف من آثار الكوارث على حياة الإنسان والممتلكات والبيئة.

ونقلت "وام" عن محمد ناصر الأحبابى مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، قوله إن عضوية دولة الإمارات فى "الميثاق الدولى للفضاء والكوارث" كأول دولة عربية وإسلامية هو إنجاز كبير يؤكد التزام الدولة بمساعيها المستمرة تجاه تطوير كافة أشكال التعاون مع الدول التى تعمل فى مجال الفضاء بما ينسجم مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفضاء فى دولة الإمارات.

وأضاف أن العضوية فى هذا الميثاق تعتبر بمثابة اعتراف من أبرز الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة بقطاع الفضاء ومراقبة الأرض بالمؤهلات والمرافق المتطورة والأصول الفضائية التى تمتلكها الدولة، وهو ما يؤهلها لتقديم الدعم والمساندة للأعضاء من خلال توفير البيانات والصور من الأقمار الاصطناعية التى تمتلكها فى حال حصول أى نوع من الأزمات أو الكوارث الطبيعية أو البشرية.