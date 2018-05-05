الأردن يهنئ أبو مازن بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الأردن يهنئ أبو مازن بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالسبت، 05 مايو 2018 07:29 م
ملك الأردن وأبو مازن
إضافة تعليق
هنأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الملك عبدالله الثانى، اليوم السبت، من الرئيس عباس، فى إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمي.
وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثانى المتواصلة فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.
إضافة تعليق
"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك
رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة