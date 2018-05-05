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الأردن يهنئ أبو مازن بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

السبت، 05 مايو 2018 07:29 م
الأردن يهنئ أبو مازن بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ملك الأردن وأبو مازن


(أ ش أ)
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هنأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بإعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الملك عبدالله الثانى، اليوم السبت، من الرئيس عباس، فى إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمي.

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثانى المتواصلة فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

 


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