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اعتماد الحيز العمرانى فى 15 قرية وتابع بمحافظة الوادى الجديد

السبت، 05 مايو 2018 10:02 ص
اعتماد الحيز العمرانى فى 15 قرية وتابع بمحافظة الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الإنتهاء من أعمال الحيز العمرانى فى 15 قرية وتابع، من إجمالى 177 قرية وتابع على مستوى المحافظة والتى تضمنت إعتماد الحيز العمرانى فى قرية القطارة بالخارجة وبئر 2 ومحمد نصر بمركز بلاط وقرية الشيخ مرزوق الجديدة والخير ولنماء وبئر 7 بالفرافرة.

وأضاف الزملوط فى بيان أنه تم الانتهاء من الحيز العمرانى فى عدة قرى وتوابع بالداخلة وهى بدخلو وعزبة عين الشرقية وعزبة عبد الله الجهينى ووعزبة عمر بن الخطاب والموشية والعوينة وعزبة عين الولى والقصر وجمعية الرواد.

 

 

 


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