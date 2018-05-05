استشهاد فلسطينى منعه الاحتلال الإسرائيلى من السفر للعلاج







غزة (أ ش أ)

استشهد فلسطينى صباح اليوم السبت، بعد أن رفض الاحتلال الإسرائيلى خروجه عبر معبر بيت حانون، للعلاج خارج قطاع غزة.

وأعلنت هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار عن غزة، عن استشهاد محمد دباش (41 عامًا) بعد رفض الاحتلال طلبات عدة تقدم بها للعلاج فى مستشفيات أراضى 48 .

ويتعرض ما يزيد عن مليونى فلسطينى فى قطاع غزة لحصار إسرائيلى مشدد منذ 12 سنة.