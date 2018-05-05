إنطلاق مسابقة للقرآن الكريم بجامعة الدلتا بالدقهلية







الدقهلية - محمد حيزة

أعلنت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا،إنطلاق مسابقة جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر، لحفظ القران الكريم، والمتفوقين علميا على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك فى دورتها الرابعة والعشرين بإشراف مديرية الأوقاف بالمحافظة،والتى تقام سنويا خلال شهر رمضان الكريم، والتى تعد من أكبر مسابقات القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، من حيث عدد المشاركين والجوائز المقدمة والتى تصل مجموع جوائزها إلى 300 ألف جنيه.

وتمنح الجوائز للعشرة الأوائل الفائزين (الجائزة الأولى 20 ألف جنيه، الثانية 10 آلاف جنية، الثالثة 5 آلاف جنية، الرابعة 3 آلاف جنيه، الخامسة ألفين وخمسة مائة جنيه، السادسة ألفان وخمسمائة جنية، السابعة ألفان وخمسمائة جنية، الثامنة ألفان جنية، التاسعة ألف وخمسمائة جنية، العاشرة ألف وخمسمائة جنية) بخلاف مجموع جوائز تشجيعية أخرى تمنح للمتسابقين والمحفظين المشاركين فى المسابقة، وجوائز تشجيعية وعينية أخرى تمنح للطلاب المتفوقين.

وأعلنت إدارة الجامعة أن شروط التقدم للمسابقة (ألا يزيد السن عن 18 عام، وتقدم صورة شخصية للمتسابق وصورة لشهادة الميلاد) .

وذلك على أن تقدم طلبات الاشتراك فى المسابقة بقسم شئون القرآن، بمديرية الأوقاف بالدقهلية، وتجرى الاختبارات للمتسابقين بمقر أكاديمية الدلتا للعلوم بمدينة طلخا، اعتبارا من السبت 12مايو 2018.