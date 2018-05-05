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السبت، 05 مايو 2018 01:45 م
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إلغاء وسحب تراخيص مستشفيات خاصة بالشرقية

السبت، 05 مايو 2018 01:47 م
إلغاء وسحب تراخيص مستشفيات خاصة بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،سحب وإلغاء الترخيص لمستشفيات خاصة،وذلك لمخالفتهما لأحكام القانون رقم 51 / 1981م والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية ، ذلك في إطار تنظيم العمل والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات القانونية والصحية للمنشأت الصحية بنطاق دائرة المحافظة .

وقال محافظ الشرقية فى بيان له اليوم،أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ لإستصدار قرار بالموافقة على إلغاء الترخيص رقم 37 / 1996 لمستشفى أنوار الحرمين ببردين وإلغاء الترخيص رقم 14/ 1993 لمستشفى مكة والكائنة بشارع فاروق،الزقازيق لمخالفة ﻷحكام القانون بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية.

 


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