إلغاء وسحب تراخيص مستشفيات خاصة بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،سحب وإلغاء الترخيص لمستشفيات خاصة،وذلك لمخالفتهما لأحكام القانون رقم 51 / 1981م والمعدل بالقانون رقم 153 / 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية ، ذلك في إطار تنظيم العمل والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات القانونية والصحية للمنشأت الصحية بنطاق دائرة المحافظة .

وقال محافظ الشرقية فى بيان له اليوم،أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ لإستصدار قرار بالموافقة على إلغاء الترخيص رقم 37 / 1996 لمستشفى أنوار الحرمين ببردين وإلغاء الترخيص رقم 14/ 1993 لمستشفى مكة والكائنة بشارع فاروق،الزقازيق لمخالفة ﻷحكام القانون بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية.