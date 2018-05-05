إصابة 138 نخلة بالدقهلية بسوسة النخيل الأحمر وتشكيل لجان للرصد والمكافحة







الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية الزراعة بالدقهلية عن إصابة 138 نخلة بالمحافظة بسوسة النخيل الأحمر، وتم معالجة 134 وتم تقليع 4 وتم دفنهم حسب التوصيات بكمية المبيدات المستخدمة فى العلاج 8.73 لتر تافابان وتم الرش الوقى حول مناطق الإصابة لـ 1931 نخلة.

ووجه المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية فى بيان بالمرور اليومى على النخيل بمراكز المحافظة والذي يبلغ عدده 418917 نخلة، حيث تم تشكيل لجان للرصد والمكافحة، تقوم بإجراء الفحص الدورى لأشجار النخيل بانتظام ومتابعة العلاجات التي تتم باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكي، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.

وتعتبر من أخطر الآفات الحشرية التى تهاجم النخيل هى سوسة النخيل الحمراء و هى نوع من أنواع الخنافس ذات الخطم و يعتبر هذا النوع من الحشرات و تعتبر سوسة النخيل الحمراء من رتبة الحشرات غمدية الأجنح.