إصابة فلاح وطالبة بلدغات أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية فى المنوفية

إصابة فلاح وطالبة بلدغات أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية فى المنوفيةالسبت، 05 مايو 2018 10:06 ص
إسعاف - أرشيفية
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أصيب فلاح بلدغ ثعبان، كما أصيبت طالبة بلدغ مجهول بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " إ ف م ر" فلاح ومقیم دائرة المركز مصاباً بلدغ ثعبان بالید الیسرى، وتم تحویله إلي مستشفى شبین الكوم الجامعى، وبالانتقال والفحص وسؤاله أفاد أنه أثناء عمله بالحقل فوجئ بلدغ ثعبان وحدوث إصابته، ونفى الشبھة الجنائیة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
كما استقبلت مستشفى أشمون العام "ف ا" طالبة ومقیمة دائرة المركز مصابة بلدغ مجھول، تم تحویلھا الى مستشفى شبین الكوم الجامعى وبالانتقال والفحص وسؤال والدتھا "ش ع د" ربة منزل ومقیمة بذات الناحیة أفادت أنھا أثناء تواجد كریمتھا بالحقل لدغتھا حشرة مجھولة بالساعد الأیمن وحدثت إصابتھا، ونفت الشبھة الجنائیة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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