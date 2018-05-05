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إصابة طفلتين بتسمم لتناولها وجبة مجهولة المصدر وأدوية بطريق الخطأ بالمنوفية

السبت، 05 مايو 2018 10:36 ص
إصابة طفلتين بتسمم لتناولها وجبة مجهولة المصدر وأدوية بطريق الخطأ بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت طفلتان بحالة تسمم، إثر تناول أحدهما وجبة مجهولة المصدر، والأخرى بتناول أقراص دوائية عن طريق الخطأ، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، الطفلة "ف ع س" تلمیذة ومقیمة دائرة المركز، مصابة بحالة تسمم، وتم تحویلھا إلى مستشفى شبین الكوم الجامعى، بالانتقال والفحص وسؤال والدتھا "س ص ع" ربة منزل ومقیمة بذات الناحیة أفادت بتناول كریمتھا طعام خارج المنزل، مجھول المصدر، مما أدى إلى حدوث إصابتھا ونفت الشبھة الجنائیة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما استقبلت أشمون العام، الطفلة " ف أ ش" 6 سنوات، وحالتھا العامة مستقرة، وتم تحویلھا إلى مستشفى شبین الكوم الجامعى قسم السموم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدتھا "رس أ" ربة منزل ومقیمة بذات الناحیة، قررت بتناول كریمتھا أقراص دوائیة بطریق الخطأ، ولم تتھم أحدا، ونفت الشبھة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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