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إصابة طالب وفلاح ونجار بالتسمم فى وقائع متفرقة بالمنوفية

السبت، 05 مايو 2018 08:16 م
إصابة طالب وفلاح ونجار بالتسمم فى وقائع متفرقة بالمنوفية تسمم - أرشيفية


المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب طالب وفلاح ونجار بحالة تسمم فى وقائع متفرقة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "أ ش إ" طالب ومقیم دائرة المركز مصاب بحالة تسمم، وتم تحویله إلى مستشفى شبین الكوم الجامعى، وبالإنتقال والفحص وسؤال والدته "ھـ ى أ" ربة منزل ومقیمة بذات الناحیة أفادت بتناول نجلھا أقراص دوائیة بطریق الخطأ مما أدى إلى حدوث إصابته ونفت الشبھة الجنائیة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

كما استقبلت مستشفى أشمون العام "م م س" فلاح ومقیم مدینة أشمون مصاباً بحالة تسمم، وتم تحویلة إلى مستشفى شبین الكوم الجامعى، بالإنتقال والفحص وسؤالة أفاد أنه أثناء عمله بالحقل تناول ثمرة طماطم مرشوشة بمبید حشرى دون غسلھا وحدثت إصابته، ونفى الشبھة الجنائیة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

كما استقبلت مستشفى أشمون العام " ع خ ع " نجار ومقیم دائرة المركزمصاباً بحالة تسمم وتم تحویلة إلى مستشفى شبین الكوم الجامعى، وبالإنتقال والفحص وسؤاله أفاد أنه أثناء عمله تناول من زجاجة بھا مادة كاویة " ماء نار" بالمنزل عن طریق الخطأ ونفى الشبھة الجنائیة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

 


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