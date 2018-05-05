إصابة أمين شرطة فى حادث تصادم بالبحيرة

إصابة أمين شرطة فى حادث تصادم بالبحيرةالسبت، 05 مايو 2018 02:08 م
اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
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أصيب منذ قليل، أحد أمناء الشرطة المكلفين بتأمين المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بكسور متفرقة بالجسم فى حادث تصادم دراجته البخارية بسيارة تابعة للجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى، وذلك خلال جولة محافظ البحيرة لمركز أبو حمص.
كان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وتبين إصابة أمين الشرطة على البشبيشى من قوة إدارة مرور البحيرة المعين لتأمين محافظ البحيرة، وتم نقله لمستشفى أبو حمص للعلاج.
وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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