إزالة 1481 حالة تعد فى حملة مرافق بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، لليوم الثالث على التوالى، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة، بنطاق قسم ثان، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتى تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة، من إزالة 2481 حالة إشغال، وتحرير 1590 محضرا للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط مضبوطات متنوعة، بين كراسى، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم إيداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 9 كافيهات بدون ترخيص.



واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربينى، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.