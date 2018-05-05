إحالة 24 طبيبا وموظفا بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية - نيفين طه

قرر محمد حسينى عبد الرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إحالة عدد 24 طبيبا بشريا وصيدليا ومراقبا صحيا وكاتبا وممرضا للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق.

وكانت أجهزة المتابعة وإدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة شبين القناطر برئاسة أحمد إمام، قد تفقدت اليوم السبت فى جولة مفاجئة عددا من الوحدات الصحية بقرى المريج، وكفر الشوبك، وكفر سندوه، وقرية الشوبك.

وذلك للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الوحدات وتوافر الأدوية والأطقم الطبية اللازمة من الأطباء والممرضين، حيث تبين غياب عدد 24 موظفا ما بين طبيب بشرى، وأسنان، وصيدلى، ومراقب صحى، وكاتب، وممرض، عن العمل بدون إذن مسبق، وتم الشطب عليهم بدفاتر الحضور والانصراف، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق.

من جانبه أكد خليل عبد العظيم، رئيس الوحدة المحلية بالمريج، أنه سيتم عمل مذكرة بالواقعة، ورفعها لرئيس المدينة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين .