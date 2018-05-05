video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 24 طبيبا وموظفا بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

السبت، 05 مايو 2018 07:05 م
إحالة 24 طبيبا وموظفا بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل وحدة صحية - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

قرر محمد حسينى عبد الرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إحالة عدد 24 طبيبا بشريا وصيدليا ومراقبا صحيا وكاتبا وممرضا للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق.

 

وكانت أجهزة المتابعة وإدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة شبين القناطر برئاسة أحمد إمام، قد تفقدت اليوم السبت فى جولة مفاجئة عددا من الوحدات الصحية بقرى المريج، وكفر الشوبك، وكفر سندوه، وقرية الشوبك.

 

وذلك للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الوحدات وتوافر الأدوية والأطقم الطبية اللازمة من الأطباء والممرضين، حيث تبين غياب عدد 24 موظفا ما بين طبيب بشرى، وأسنان، وصيدلى، ومراقب صحى، وكاتب، وممرض، عن العمل بدون إذن مسبق، وتم الشطب عليهم بدفاتر الحضور والانصراف، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق.

 

من جانبه أكد خليل عبد العظيم، رئيس الوحدة المحلية بالمريج، أنه سيتم عمل مذكرة بالواقعة، ورفعها لرئيس المدينة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض مستلزمات رمضان

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة