أهالى مركز أبو كبير بالشرقية يطالبون بتوفير مياه الشرب







الشرقية - حمدى عبد العظيم

يعانى أهالى مراكز شمال محافظة الشرقية من نقص شديد فى مياه الشرب، خاصة فى فصل الصيف، حيث قال صلاح عبد الرازق من قرية عمر بيه التابعة لمدينة أبو كبير، "مياه الشرب لا نجدها على الإطلاق وعندما نسأل المسئولين عن المياه لا نحصل منهم على إجابة واضحة".

وأضاف ناصر عبد القادر من قرية أولاد فضل بمدينة أبو كبير، "مياه الشرب غير متوفرة، وكل فترة نجد مياه شكلها عكر، ونخاف الشرب منها، ونضطر لشراء جراكن من الفناطيس التى تمر بالشوارع".

وتابع عادل سرايا أحد أهالى قرية أولاد فضل قائلًا: "أنا أقوم بشراء جراكن مياه بسعر الجركن 3 جنيهات، ولا نعلم مصدرها هل هى مياه صالحة للشرب أم سيئة، ولكن نلاحظ تفشى أمراض الفشل الكلوى بين أفراد الأسرة، واتضح أن معظم أهالى أبو كبير مصابون بأمراض الفشل الكلوى جراء شرب تلك المياه التى لا تصلح للاستخدام الآدمى".

وقال أحمد الصادى من أهالى قرية أولاد فضل، "أنا اشترى مياه الشرب بسعر الجركن 3 جنيهات، وأسرتى مكونة من 5 أفراد واستهلاك 2 جركن يوميا وأخصص لهم ميزانية شهرية ما يعد حملا ثقيلا اتكلفه فوق أعباء مصاريف الأسرة".

ومن جانبه، أكد المهندس السيد عبد الرحيم رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمركز أبو كبير، أن المركز يستهلك 56 ألف لتر مياه يوميا ،يتم توفيرها عن طريق محطات خارجية، هى محطات سنجها بكفر صقر وفاقوس وأبو شلبى والهباسة بأبو حماد ،ومحطات داخلية هى محطات الرحمانية المرشحة وخلوة الشرفا النقالى وهربيط النقالى وشنن الارتوازية والغابة الارتوازى وبئر ارتوازى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم قريبا افتتاح محطة مياه أبو كبير المرشحة المتواجدة على ترعة الرمل والتى تم تصميمها بطاقة انتاجية 800 لتر /ثانية ،وتم تنفيذ مرحلة اولى بطاقة انتاجية 400 لتر / ثانية ليصبح انتاجها 34560 متر مكعب يوميا