أنور قرقاش: جهود الإمارات مستمرة للتخفيف من معاناة الروهينجا

أنور قرقاش: جهود الإمارات مستمرة للتخفيف من معاناة الروهينجاالسبت، 05 مايو 2018 11:08 ص
أنور قرقاش
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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن جهود الإمارات مستمرة للتخفيف من معاناة الروهينجا فى ميانمار.
وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "جهود الإمارات الإنسانية للتخفيف من معاناة الروهينجا شملت تقديم العلاج اللازم لأكثر من 132 ألف لاجئ، بما فى ذلك 78 ألف امرأة وطفل ممن يقيمون فى مخيم كوكس بازار ببنجلادش، جهودنا مستمرة".
أنور قرقاش
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