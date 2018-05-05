أنور قرقاش: أولوية القضية الفلسطينية واضحة فى الخطاب السياسى السعودى







كتب إسلام جمال

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن أولوية القضية الفلسطينية واضحة فى الخطاب السياسى السعودى.

وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" :" مستمعا إلى كلمة معالى الأخ عادل الجبير فى اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى بدكا، أولوية القضية الفلسطينية واضحة فى الخطاب السياسى السعودى، ودور عربى وإسلامى تتفائل به الإمارات وترى فيه تعميق للاعتدال والتوازن الإقليمى".

وأضاف قائلا "ويبرز موضوع محنة الروهينجيا كقضية إسلامية وإنسانية بامتياز، التطهير العرقى الذى يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولابد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم وتضمن حل مأساتهم".