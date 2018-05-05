أطباء الإمارات يبدأون علاج اللاجئين الروهينجا فى "كوكس بازار"







أبوظبى (أ ش أ)

بدأ أطباء الإمارات الشباب اليوم السبت، مرحلة جديدة من مهامهم الإنسانية فى مستشفى زايد الإنسانى الميدانى لعلاج اللاجئين الروهينجا فى مدينة "كوكس بازار"، الواقعة على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش، وذلك من خلال استحداث وحدات تخصصية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى هناك.

وقال الرئيس التنفيذى لمبادرة "زايد العطاء" رئيس أطباء الإمارات جراح القلب الإماراتى الدكتور عادل الشامرى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الإمارات تعد من أكثر الدول سخاء وتقديما للتمويل لمساعدة الفارين من أقلية الروهينجا المسلمة، الذين هربوا من العنف فى ميانمار إلى بنجلاديش؛ مما مكن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من المسارعة بتقديم استجابتها لحالات الطوارئ والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للاجئى الروهينجيا الوافدين إلى بنجلاديش".