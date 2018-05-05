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" أحمد عياد " رئيسًا لمجلس قسم علم النفس بـ"آداب طنطا"

السبت، 05 مايو 2018 05:44 م
" أحمد عياد " رئيسًا لمجلس قسم علم النفس بـ"آداب طنطا" الدكتور أحمد عبدالفتاح عياد


الغربية – أحمد زيادة:
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أصدر الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، قراراً بتعيين الدكتور أحمد عبد الفتاح عياد الأستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، رئيساً لمجلس قسم علم النفس بالكلية ولمدة عام.

ويذكر أن الدكتور أحمد عياد حصل على ليسانس الآداب من جامعة طنطا عام 1983، وحصل على درجة الماجستير فى علم النفس من جامعة طنطا عام 1989، ودرجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 1994، وتدرج فى الوظائف العلمية، حتى وصل إلى درجة أستاذ فى يونيو 2011.


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