30 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن إنتظام حركة الملاحة، اليوم الجمعة، وتسجيل دخول 30 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 2 سفينة، ويتراكى على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 5 سفن .

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4سفن، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .