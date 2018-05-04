30 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

30 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالجمعة، 04 مايو 2018 01:48 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن إنتظام حركة الملاحة، اليوم الجمعة، وتسجيل دخول 30 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 2 سفينة، ويتراكى على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 5 سفن .
ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4سفن، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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