12 مايو.. فتح باب الترشح لرئاسة جامعة المنيا

كتب فريق المحافظات

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب التقدم للترشح لرئاسة جامعة المنيا وجامعات أسيوط والمنوفية والمنصورة وقناة السويس فى السبت الثانى عشر من مايو الحالى ويستمر حتى الخميس السابع عشر من نفس الشهر، وذلك طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية، وصدور القرار الوزارى رقم 1600 بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

جاء ذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم 1460 فى 22/4/2018 بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، وذلك طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2018.

وتشكلت اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، وعضوية كل من الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور رشدى رجاء زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق كأعضاء أساسيين، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق عضواً احتياطياً، وبجامعة المنيا تشكلت اللجنة من الدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق والدكتور ماهر مصطفى كامل رئيس جامعة المنيا الأسبق، والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا أعضاءً أساسيين، والدكتور أحمد شوقى زهران نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق عضواً أحتياطياً.

وسيتم إعلان قائمة المتقدمين فى الخميس السابع عشر من مايو، ويفتح باب تلقى الطعون يومى السبت 19 مايو والأحد 20 مايو، وتعلن القوائم النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 21 مايو الحالى، لتستمر أعمال لجان الفحص وتسليم نماذج التقييم من الثلاثاء 22/5 وحتى الأربعاء 28/5 ويتم عرض البرامج ومقابلة المرشحين وإعداد التقارير النهائية بدءًا من الثلاثاء 25 مايو وحتى الاثنين 4 يونيو المقبل.