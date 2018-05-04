103 سائحين ألمان يزورون تونا الجبل بملوى فى المنيا

103 سائحين ألمان يزورون تونا الجبل بملوى فى المنياالجمعة، 04 مايو 2018 10:03 م
وفد سياحى -أرشيفية
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استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فى مركز ملوى بجنوب المنيا، وفد سياحى ألمانى مكون من 103 زائرين.
وزار الوفد جميع المعالم الآثرية بمنطقه تونا الجبل ثم غادر إلى تل العمارنة بمركز ديرمواس، وكان الوفد قد زار منطقة الأشمونين بغرب مركز ملوى.
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