103 سائحين ألمان يزورون تونا الجبل بملوى فى المنيا







كتب فريق المحافظات

استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فى مركز ملوى بجنوب المنيا، وفد سياحى ألمانى مكون من 103 زائرين.

وزار الوفد جميع المعالم الآثرية بمنطقه تونا الجبل ثم غادر إلى تل العمارنة بمركز ديرمواس، وكان الوفد قد زار منطقة الأشمونين بغرب مركز ملوى.