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الجمعة، 04 مايو 2018 10:17 م
خالد صلاح
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103 سائحين ألمان يزورون تونا الجبل بملوى فى المنيا

الجمعة، 04 مايو 2018 10:03 م
103 سائحين ألمان يزورون تونا الجبل بملوى فى المنيا وفد سياحى -أرشيفية


كتب فريق المحافظات
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استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فى مركز ملوى بجنوب المنيا، وفد سياحى ألمانى مكون من 103 زائرين.
 
وزار الوفد جميع المعالم الآثرية بمنطقه تونا الجبل ثم غادر إلى تل العمارنة بمركز ديرمواس، وكان الوفد قد زار منطقة الأشمونين بغرب مركز ملوى.

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