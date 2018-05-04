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وكيل تعليم الأقصر : بدء امتحانات شهادة التعليم الأساسى غداً

الجمعة، 04 مايو 2018 01:17 م
وكيل تعليم الأقصر : بدء امتحانات شهادة التعليم الأساسى غداً طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر،أنه من المقرر أن تبدأ غداً السبت الامتحانات للطلاب بشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017/2018، والمتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسى الأول "عام – رياضى – لغات".
 
وأشاربخيت فى بيان له اليوم إلى أنه بدءاً من غد السبت، يتم أداء الامتحانات فى مواد اللغة العربية والخط والاملاء، والتربية الدينية "لجميع الطلاب"، والتربية الفنية "للمتخلفين"، ويوم الأحد يؤدى الطلاب الامتحانات فى مواد الجبر والإحصاء والتربية الفنية "لجميع الطلاب" ، والهندسة "للمتخلفين"، ويوم الاثنين يؤدى الطلاب الامتحانات فى مواد اللغة الأجنبية وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات "لجميع الطلاب"، واللغة العربية والخط والاملاء "للمتخلفين".
 
كما يؤدى الطلاب الامتحانات يوم الثلاثاء القادم فى مواد الهندسة "لجميع الطلاب"، وامتحان التربية الرياضية "فى جميع المدارس الرياضية"، ومواد الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات "للمتخلفين".
 
ويوم الأربعاء، يؤدى الطلاب الامتحانات فى مواد العلوم "لجميع الطلاب"، ومادتى الجبر والاحصاء واللغة الأجنبية "للمتخلفين".
 
ويوم الخميس الموافق 10 مايو الجارى، تختتم أعمال الامتحانات حيث يؤدى جميع الطلاب الامتحانات فى مادة الدراسات الاجتماعية، أما مواد العلوم والتربية الدينية والتربية الرياضية "للمتخلفين".
 
 

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