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الجمعة، 04 مايو 2018 03:50 ص
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وكيل بيطرى جنوب سيناء يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

الجمعة، 04 مايو 2018 03:00 ص
وكيل بيطرى جنوب سيناء يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء رفع حالة الطوارئ، استعدادا لاستقبل شهر رمضان المبارك وإلغاء الإجازات العاملين والأطباء.

قال العميد الدكتور محمد فاروق وكيل وزارة الطب البيطرى بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" رفع درجة الاستعداد لشهر رمضان تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحلات والسوبر ماركت والمجمعات وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة للرقابة على الأسواق وجودة منتجات اللحوم والأسماك بالمعارض التى تنظمها المحافظة والمحل التجارية استعدادا لرمضان.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطرى بجنوب سيناء إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى وغرفة عمليات بالإدارات بكل مدن المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أى مخالفات.

 


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