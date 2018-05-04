وصول وسفر 4365 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر وتداول 572 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 الآف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة محبة وعلى متنها 1000 معتمر و1 شاحنة بضائع و2 سيارة وثلاث سفن أخرى وهى عمان،الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 348 راكب و50 شاحنة و17 سيارة ، بينما تغادر السفينة New CHalldnge وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات والسفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 195 راكب و73 شاحنة بضائع و7 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس ، استقبال ثلاث سفن وهى الرياض ،مسرة، نما اكسبريس وعلى متنهم 891 راكب و76 شاحنة بضائع و30 شاحنة عفش ركاب و70 سيارة وغادرت أربع سفن وهى عمان ، الرياض ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 296 راكب و185 شاحنة و15 سيارة .

على جانب آخر ، تغادر ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 40 راكب و6 سيارة.

وفى نفس السياق،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1635 راكب منهم 226 معتمر وتداول 157 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 766 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و17 براد و6 تريلا و4 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا ، أيلة ، بريدج وعلى متنهم وعلى متنهم وعلى متنها 722 راكب منهم 181 معتمر و 4 باص عمرة و33 براد و27 تريلا و5 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى سينا ، أيلة ، بريدج وعلى متنهم 147 راكب و57 براد و17 تريلا و2 سيارة.