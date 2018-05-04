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الجمعة، 04 مايو 2018 02:50 م
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وصول السفينة KAMAL لشحن 9000 طن صودا بميناء غرب بورسعيد

الجمعة، 04 مايو 2018 02:06 م
وصول السفينة KAMAL لشحن 9000 طن صودا بميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات - ارشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،وصول سفينة البضائع العامة KAMAL التى تحمل جنسية سيراليون لشجن 9000 طن صودا بميناء بورسعيد.

وذكرت موانئ بورسعيد فى بيان لها اليوم أن سفينة البضائع العامة KAMAL يبلغ طولها 155 مترا والغاطس 7،5 مترا، وذلك لشحن 9000 طن صودا،وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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