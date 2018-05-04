وصول السفينة ALLHAJ HUSAYN لتفريغ 3500 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

وصول السفينة ALLHAJ HUSAYN لتفريغ 3500 طن رخام بميناء غرب بورسعيدالجمعة، 04 مايو 2018 03:06 م
سفينة حاويات - ارشيفية
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استقبل اليوم الجمعة ميناء غرب بورسعيد ثانى سفينة بضائع العامةALLHAJ HUSAYN،وتحمل الجنسية السورية لتفريغ 3500 طن رخام.
ومن جانبها أعلنت موانئ بورسعيد من خلال تصريحات صحفية،وصول ثانى سفينة البضائع العامة العامةALLHAJ HUSAYN و التى يبلغ طولها 105 مترا وغاطس 7،3 مترا لتفريغ 3500 طن رخام،وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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