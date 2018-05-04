وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابةالجمعة، 04 مايو 2018 01:16 ص
وزير الاعلام اليمنى
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أدان وزير الاعلام اليمنى معمر الإريانى، بشدة قيام مليشيا الحوثي الإيرانية باستهداف مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في مدينة مأرب بعدد من صواريخ الكاتيوشا.
أكد الاريانى؛ ان الحوثيين بهذه الأفعال الاجرامية يثبتون كل يوم انهم مجرد عصابة مسلحة اعتادت قتل الأبرياء ؛ فالمركز مشروع سلمي يهدف الى إعادةالحياة الطبيعية لأطفال كانوا ضحايا تجنيد الحوثيين والذي يموله مركز الملك سلمان للاغاثةوالاعمال الانسانية ولم يسلم من أذاهم .
وكان الحادث الذى وقع الأربعاء قد اثار ردود فعل غاضبة و أستياء العديد من المنظمات والشخصيات السياسية كونه الاول من نوعه و على إثر ذلك تم نقل الاطفال إلى مكان آخر لتوفير الأمن لهم .
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