وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

أكد الاريانى؛ ان الحوثيين بهذه الأفعال الاجرامية يثبتون كل يوم انهم مجرد عصابة مسلحة اعتادت قتل الأبرياء ؛ فالمركز مشروع سلمي يهدف الى إعادةالحياة الطبيعية لأطفال كانوا ضحايا تجنيد الحوثيين والذي يموله مركز الملك سلمان للاغاثةوالاعمال الانسانية ولم يسلم من أذاهم .

وكان الحادث الذى وقع الأربعاء قد اثار ردود فعل غاضبة و أستياء العديد من المنظمات والشخصيات السياسية كونه الاول من نوعه و على إثر ذلك تم نقل الاطفال إلى مكان آخر لتوفير الأمن لهم .