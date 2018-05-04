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نقابة الأطباء بالأقصر تنظم فعاليات "يوم الطبيب السابع" بنادى الجيش.. اليوم

الجمعة، 04 مايو 2018 10:32 ص
نقابة الأطباء بالأقصر تنظم فعاليات "يوم الطبيب السابع" بنادى الجيش.. اليوم نقابة الاطباء


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر أنه سيقام اليوم الجمعة، يوم الطبيب السابع بنادي الجيش قاعه مارينا علي كورنيش النيل، لافتا إلى أن نقابة أطباء الأقصر تحرص على إقامة يوم الطبيب بشكل دورى بهدف ضمان التواصل المستمر ما بين الأطباء فى التخصصات المختلفة، والربط ما بين خبرة الأطباء القدامى وحماس الأطباء الجدد.
 
وأوضح أحمد حمزة في بيان له أنه خلال اليوم سيتم تكريم الأطباء المثاليين علي مستوي المحافظة،وتأبين الأطباء الذين توفاهم الله العام الماضي، وتكريم عدد من رواد المهنه فى التخصصات المختلفة، وإستقبال وتكريم الأطباء الجدد المستلمين الإمتياز والتكليف.
 
 
 

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