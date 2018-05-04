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نائب الرئيس العراقى: الانتخابات التشريعية فرصة لتشكيل حكومة قوية ذات أغلبية

الجمعة، 04 مايو 2018 11:52 ص
نائب الرئيس العراقى: الانتخابات التشريعية فرصة لتشكيل حكومة قوية ذات أغلبية نائب الرئيس العراقى نورى المالكى


أ ش أ
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اعتبر نائب الرئيس العراقى وزعيم ائتلاف دولة القانون نورى المالكى، اليوم الجمعة أن الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لتشكيل حكومة قوية ذات أغلبية سياسية.

وقال المالكى - فى كلمة بمؤتمر عشائرى عقده فى قضاء الهندية بمحافظة كربلاء وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "ثمانية أيام ونكون أمام المسؤولية الشرعية ونذهب إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن هذه الانتخابات فرصة لتشكيل حكومة قوية وتحقيق الأغلبية السياسية.

وأضاف أن العراق فيه خيرات كثيرة وموازنته جيدة وكافية لكنه يحتاج إلى إرادة صلبة وحكومة قادرة على تقديم الخدمات للشعب.

يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية الخاصة بعضوية مجلس النواب بدورته الرابعة فى الثانى عشر من الشهر الحالى.


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العراق

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