مقتل 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة العراقية

مقتل 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة العراقيةالجمعة، 04 مايو 2018 09:53 ص
قوات الجيش العراقى
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أفاد مسؤول محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم الجمعة بان ثلاثة مدنيين قتلوا فى انفجار عبوة ناسفة على طريق زراعى شمال شرق بعقوبة.
وقال رئيس اللجنة الأمنية فى ناحية ابى صيدا، عواد الربيعى لقناة (السومرية) الإخبارية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعى قرب منطقة بروانة الكبيرة فى أطراف ابى صيدا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث .
جدير بالذكر أن محافظة ديالى وعددا من المحافظات بالعراق تشهد من وقت لأخر، عمليات تفجير بعبوات ناسفة ضد المدنيين والقوات الأمنية، يزرعها تنظيم "داعش" الإرهابى .
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