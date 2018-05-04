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معرض "خير رمضان" بنقابة المهندسين بكفر الشيخ لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الجمعة، 04 مايو 2018 08:18 م
معرض "خير رمضان" بنقابة المهندسين بكفر الشيخ لتوفير السلع بأسعار مخفضة معرض خير رمضان


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن المهندس عبدالسميع يوسف ، نقيب المهندسين بمحافظة كفر الشيخ ، عن إقامة معرض" خيررمضان" بمبنى نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ ، بهدف إتاحة السلع والمنتجات الغذائية  للمهندسين والمهندسات ،ومواطني محافظة كفر الشيخ ، فضلا عن تقديم عروض وتخفيضات كبيرة بالاتفاق مع المنتجين والعارضين على البيع بسعر الجملة . 
 
وأكد المهندس محمد ربيع الامين العام للنقابة ، أن هناك متابعة يومية للترتيبات النهائية لانطلاق المعرض يوم الاحد المقبل ، وبالتنسيق بين وزاراتى التموين و الزراعة  ، معلنا عن تقديم تخفيضات كبيرة على معروضات الشركات التابعة ، وتثبيت أسعار بسعر المصنع  ، وهناك سحوبات يومية للزائرين وتقديم هدايا قيمة.
 
وأضاف ربيع ،انه سيتم طرح كيلو السكر 1000 جرام كامل بسعر 8 جنية ، وتوفير أطنان من الحوم الطازجة يوميا ، بالاضافة الى العديد من أصناف السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية. 
 
وقال المهندس باسم حجازي، رئيس لجنة الاعلام بالنقابة ،إن معرض " خير رمضان " يفتح ابوابة من العاشرة صباحا حتى تمام الساعة الثانية عشر مساء بمقر النقابة امام ديوان عام المحافظة والمكان مجهز لاستقبال اعداد كبيرة فضلا عن طريقة عرض المنتج تسهيلا للزائرين ، والمعرض مفتوح لكل ابناء محافظة كفر الشيخ.
 
وأضاف حجازي ، أن المعرض يحتوى على لأقسام عديدة لعرض المنتجات منها  الحلويات والمكسرات وياميش رمضان وقمر الدين والزبيب وجوز الهند ، ومخبوزات رمضان من كحك وبسكويت ، الترمس وكافة أنواع التمور ،وجميع أصناف البقوليات ، واللحوم السودانية و اللحوم المجمدة ،  والدواجن ، والاسماك ، والخضروات والفواكه.
 
 

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