معرض "خير رمضان" بنقابة المهندسين بكفر الشيخ لتوفير السلع بأسعار مخفضة







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن المهندس عبدالسميع يوسف ، نقيب المهندسين بمحافظة كفر الشيخ ، عن إقامة معرض" خيررمضان" بمبنى نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ ، بهدف إتاحة السلع والمنتجات الغذائية للمهندسين والمهندسات ،ومواطني محافظة كفر الشيخ ، فضلا عن تقديم عروض وتخفيضات كبيرة بالاتفاق مع المنتجين والعارضين على البيع بسعر الجملة .

وأكد المهندس محمد ربيع الامين العام للنقابة ، أن هناك متابعة يومية للترتيبات النهائية لانطلاق المعرض يوم الاحد المقبل ، وبالتنسيق بين وزاراتى التموين و الزراعة ، معلنا عن تقديم تخفيضات كبيرة على معروضات الشركات التابعة ، وتثبيت أسعار بسعر المصنع ، وهناك سحوبات يومية للزائرين وتقديم هدايا قيمة.

وأضاف ربيع ،انه سيتم طرح كيلو السكر 1000 جرام كامل بسعر 8 جنية ، وتوفير أطنان من الحوم الطازجة يوميا ، بالاضافة الى العديد من أصناف السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية.

وقال المهندس باسم حجازي، رئيس لجنة الاعلام بالنقابة ،إن معرض " خير رمضان " يفتح ابوابة من العاشرة صباحا حتى تمام الساعة الثانية عشر مساء بمقر النقابة امام ديوان عام المحافظة والمكان مجهز لاستقبال اعداد كبيرة فضلا عن طريقة عرض المنتج تسهيلا للزائرين ، والمعرض مفتوح لكل ابناء محافظة كفر الشيخ.

وأضاف حجازي ، أن المعرض يحتوى على لأقسام عديدة لعرض المنتجات منها الحلويات والمكسرات وياميش رمضان وقمر الدين والزبيب وجوز الهند ، ومخبوزات رمضان من كحك وبسكويت ، الترمس وكافة أنواع التمور ،وجميع أصناف البقوليات ، واللحوم السودانية و اللحوم المجمدة ، والدواجن ، والاسماك ، والخضروات والفواكه.