مصرع تاجر غرقا ببحر شبين الكوم بالمنوفية

مصرع تاجر غرقا ببحر شبين الكوم بالمنوفيةالجمعة، 04 مايو 2018 08:34 م
غرق -ارشيفية
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لقى تاجر خضروات مصرعة غرقا ببحر شبين الكوم أمام كوبرى القاصد بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بغرق شخص ببحر شبين الكوم أمام كوبرى القاصد دائرة قسم شرطة شبين الكوم .
بالإنتقال وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة " ع م م ا" تاجر خضروات ومقيم دائرة القسم وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وبسؤال أصدقاء المتوفى كل من " ا م ط " سائق، و " ف ح ا " عامل وآخرين ومقيمين بمدينة شبين الكوم قرروا أنه حال تواجدهم على كوبرى القاصد دائرة القسم انزلقت قدم المتوفى وسقط بالمياه وتوفى غرقاً .
بسؤال شقيق المتوفى " هـ " تاجر خضروات ومقيم بذات العنوان قرر بعلمه بوفاة شقيقه نتيجة سقوطه بالمياه، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.
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