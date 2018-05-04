مسطحات السد العالى تضبط 12 صياد حاولوا تهريب 2 طن أسماك من بحيرة ناصر







أسوان ندى سليم

تمكنت شرطة مسطحات السد العالى، برئاسة الرائد عماد الشيخ، اليوم الجمعة، من ضبط 12 صيادا من بحيرة ناصر، بعد قيامهم بالصيد بالبحيرة برغم من قرار غلقها فى منتصف أبريل الماضى، حيث تم إحباط تهريب 2 طن و100 كيلو من الأسماك المهربة.

ونجحت شرطة المسطحات، من ضبط 16 مركب صيد، وتدمير 20 بؤرة تجمع للاسماك، وضبط 8 ماتور بحرى، وبندقية هاربون لصيد الأسماك، و800 جوبيا سلك، و8 الاف و800 مترغزل المستخدم فى عملية الصيد، و2 ماكينة توليد كهرباء، و5 ميزان للأسماك.

وامرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات من الأسماك، تمهيد لاحالتها للتصرف من قبل الثروة السمكية، كما بدأت بالتحقيق مع المتهمين الذى تبين أن ثلاثة منهم عليهم احكام سابقة فى تجارة الاسلحة.