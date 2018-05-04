video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 07:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: رفع 2435 طن قمامة فى حملة مكبرة بقرية أولاد نصير

الجمعة، 04 مايو 2018 06:32 م
محافظ سوهاج: رفع 2435 طن قمامة فى حملة مكبرة بقرية أولاد نصير رفع القمامة


سوهاج - عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 2435 طن قمامة ومخلفات مبان صلبة فى حملة مكبرة من أمام مجمع المدارس بقرية أولاد نصير بمركز سوهاج، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

 

وأضاف محمد عبد الحميد إمبابى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة لليوم الثانى بمحيط مجمع المدارس بقرية أولاد نصير، بمشاركة المعدات وسيارات الوحدات القروية بعرابة أبو الدهب وإدفا وتونس وجزيرة شندويل والصلعا والروافع وبلصفورة وبندار الكرمانية والكوامل وأولاد عزاز ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وحى غرب وحى الكوثر، تم خلالها رفع مستوى النظافة ورفع 2435 طن أتربة ومخلفات صلبة ونقلها إلى المقلب التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وجار أعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة.

 

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل بنطاق المحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية والعمل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وصيانة كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 
سوهاج 3
سوهاج 4
 
سوهاج 5
 
 

 

سوهاج 6
 
سوهاج 7
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنطلاق قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها بسوهاج

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

رفع القمامه

سوهاج




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة