محافظ سوهاج: رفع 2435 طن قمامة فى حملة مكبرة بقرية أولاد نصير

سوهاج - عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 2435 طن قمامة ومخلفات مبان صلبة فى حملة مكبرة من أمام مجمع المدارس بقرية أولاد نصير بمركز سوهاج، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

وأضاف محمد عبد الحميد إمبابى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة لليوم الثانى بمحيط مجمع المدارس بقرية أولاد نصير، بمشاركة المعدات وسيارات الوحدات القروية بعرابة أبو الدهب وإدفا وتونس وجزيرة شندويل والصلعا والروافع وبلصفورة وبندار الكرمانية والكوامل وأولاد عزاز ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وحى غرب وحى الكوثر، تم خلالها رفع مستوى النظافة ورفع 2435 طن أتربة ومخلفات صلبة ونقلها إلى المقلب التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وجار أعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل بنطاق المحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية والعمل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وصيانة كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.