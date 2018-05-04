محافظ دمياط يغلق عيادة أسنان لإدارتها دون ترخيص







دمياط عبده عبد البارى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،تنفيذ الغلق الإدارى لعيادة أسنان بمدينة دمياط لإدارتها دون ترخيص.

كانت مديرية الصحة إدارة العلاج الحر، قد تقدمت بطلب استصدار قرار غلق إدارى للعيادة المذكورة ، وذلك لإدارتها دون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة ، وبناء عليه وجه المحافظ لمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.