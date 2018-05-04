محافظ بورسعيد: دعم ذوى الإحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية للموهبين







بورسعيد _ محمد فرج

أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان خلال تصريحات صحفية بأن المحافظة تعطى إهتماما كبيرا لذووى الإحتياجات الخاصة لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعى لافتا أن المحافظة تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم لأنهم نسيج من المجتمع .

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم بحديقة المنتزة .

ومن جانبه أعلن المحافظ بأنه سيتم تقديم كافة أوجة الرعاية الإجتماعية والصحية لهؤلاء الأطفال من خلال إحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى .

وتابع بأنة حريص على حضور كل الفعاليات التى تقام لصالح ذوى الإحتياجات الخاصة حيث أن العام الحالى هو عام ذوى الإحتياجات الخاصة تنفيذًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

مؤكدا بأنه يضع فى مقدمة أولوياته رعاية الموهبين من أبطال نادى الحرية الذين حققوا بطولات على المستوى العالمى ورفعوا إسم بورسعيد عاليا على منصات التتويج .