محافظ الوادى الجديد يوفر فرص عمل للشباب ضمن مبادرة "فكرتك فى شغلتك"







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تفعيل مبادرة شبابية لتوفير عدد من فرص العمل للشباب بمشروعات صغيرة تحت شعار "فكرتك في شغلتك"، من خلال عربات صغيرة تم تصميمها بطريقة عصرية وجديدة وألوان مبهجة بتكلفة 3 آلاف جنيه للعربة الواحدة لتقديم المأكولات والمشروبات ومنح تسهيلات للشباب في السداد.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان له اليوم الجمعة،إن هذا المبادرة فكرة أحد شباب المحافظة،والتي سيعمل على تنفيذها بمدرسة البنين الصناعية بالخارجة،بالتنسيق مديرية التربية والتعليم ، لتقدم تسهيلات وإجراءات ميسره تماماً وتوفير فرص عمل للشباب .

وأضاف الزملوط إن المحافظة اعتمدت اليوم مبلغ 30 ألف جنية لبداية تنفيذ 10 عربات مأكولات ومشروبات كدفعة أولى،لتشغيل الشباب وعلى الراغبين في التقديم التوجه إلى الوحدة المحلية بمركز الخارجة .

ومن جانبها قالت هدير محمود منسقة المبادرة إن الفكرة جديدة على أبناء المجتمع الواحاتي للقضاء على فكرة البطالة حيث يتم اختيار شارع وسط مدينة الخارجة أسوه بشارع مصر في محافظة القاهرة ليتم وضع العربات فيه بشكل متحضر وراقي كمتنفس جديد وجذاب لأهالي المحافظة .

وأكدت منسقة المبادرة،أن التقديم للشباب يكون عن طريق الوحدة المحلية لمركز الخارجة على أن يكون المتقدم من فئة الشباب من سن 18 سنة وحتي 40 عاماً وأن لايكون موظفاً بالحكومة و ليس من حق الشباب التصرف في العربات سواء كان (بيع أو إيجار) نهائياً ،وإلزام الشباب على العربات بتعليمات النظافة الخاصة بأفراد حملة المبادرة والحفاظ على الشكل الراقي والمتحضر للبيئة المحيطة ونظافة المنتجات المقدمة وسيتم إبرام عقود بهذا الشأن ، وعدم تكرار أي منتج مقدم على تلك العربات من مأكولات أو مشروبات والتنوع في طريقة العرض والتقديم للمنتج.

وأوضحت صاحبة الفكرة،أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومىو صورتين شخصيتين ، وخطاب من القوى العاملة يفيد بأن المتقدم غير موظف حكومي وصورة من آخر مؤهل دراسي مؤكده أن المتقدمين يقدمون رغبته في اختيار الأنشطة الموجودة ، كما سيسلم CD لكل شاب يقوم بشراء العربة الخاصة به يتضمن طريقة صنع كل أكلة أو مشروب.