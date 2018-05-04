محافظ الوادى الجديد يقرر إجراء تقييم لمديرى المصالح ورؤساء القرى

محافظ الوادى الجديد يقرر إجراء تقييم لمديرى المصالح ورؤساء القرىالجمعة، 04 مايو 2018 10:24 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
إضافة تعليق
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إجراء تقييم لجميع مديرى الإدارات ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة ورؤساء القرى، خاصة الذين مر على بقائهم فى موقعهم الوظيفى عام كامل، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على أرض المحافظة.
وأشار المحافظ إلى ضرورة إعداد تقرير مفصل خاص بالإنجازات التى قام بها مديرو المصالحة، كل فى قطاعه، مؤكدا ضرورة التواصل والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات، وذلك للتيسير على المواطنين، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ رؤساء القرى ومديرى الإدارات بمركز الفرافرة.
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة