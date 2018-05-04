محافظ الإسماعيلية: جاهزون لاستقبال شهر رمضان بتوفير كل السلع الغذائية

الإسماعلية - صبرى غانم

قال اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إننا رفعنا درجة الاستعداد القصوى على مستوى المديريات والمستشفيات فى المراكز والمدن والقرى على مستوى محافظة الاسماعيلية بسبب مودة الطقس السيئ التى تضرب البلاد حاليا.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يتابع معنا لحظة بلحظة للاطمئنان على المحافظة فى ظل حالة الطقس السيئ التى تضرب البلاد.

وأشار المحافظ أننا تعلمنا مما حدث خلال الأيام الماضية من حالة سوء الأحوال الجوية والسيول التى نزلت فى العديد من المحافظات، مؤكدا أننا مستعدون لأى ظرف طارئ وجميع الأجهزة التنفيذية على أهبة الاستعداد، إضافة إلى وقف جميع الاجازات على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن المحافظة على اتصال دائم بغرفة عمليات رئاسة الوزراء وغرف عمليات المراكز والمدن والقرى وبالرغم أن محافظة الإسماعيلية ليست من المحافظات التى تقع تحتها خطوط حمراء ولكننا مستعدون لأى طارئ.

كما أكد المحافظ على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث تم توفير كافة السلع واللحوم والاسماك فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية.