محافظ الإسكندرية: انهيار سقف عقار قديم بمحرم بك وتكليف الأجهزة بالتعامل







أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، سقوط سقف غرفة علوية بالعقار الكائن بـ 16 شارع الكواكب غربال محرم بك بنطاق حي وسط، مما نتج عنه سقوط أسقف، الأدوار الثاني والأول والأرضي، مشيرا إلى أن العقار صادر له قرار تخفيف أحمال بإزالة الأدوار الأول والثاني والثالث.

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أنه لا يوجد أي خسائر بشرية في انهيار أسقف العقار، وأن الانهيار نتج عنه إصابة 3 أشخاص فقط بإصابات طفيفة، مؤكدا أن جميع الحالات خرجت من المستشفى بعد تلقيها العناية والعلاج اللازم.

وأكد المحافظ، أنه فور انهيار أسقف العقار كلف بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط بالتوجه إلى موقع العقار، كما أعطى تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف والشئون الصحية، ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وتوجهت على الفور رئيس حي وسط ومدير الشئون الصحية، ومدير الشؤون الإدارية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء العقار وتأمينه، كما تم تكليف مقاول الهدم والإزالة باستكمال أعمال الهدم للعقار حفاظا على أرواح المواطنين والمارة نظرا لخطورته الداهمة، كما تم في الحال مخاطبة شركات الكهرباء والمياه لفصل جميع المرافق عن العقار.