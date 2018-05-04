مباحث التموين بسوهاج تشن حملة على الأنشطة التجارية وتضبط 52 قضية

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة، قبل شهر رمضان المعظم، لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

جاءت الحملة، بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء حسن محمود حاكمدار المديرية، واللواء خالد الشاذل مدير إدارة المباحث الجنائية.

أسفرت الجهود عن ضبط " 52 " قضية تموينية منها ضبط "توماس م م" 20 سنة صاحب محل مواسير بلاستيك، ويقيم دائرة قسم طهطا، لإدارته نشاط تجارى بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "350" ماسورة بلاستيك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3953 جنح قسم طهطا لسنة 2018 .

كما تم ضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص وزن، و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 15 " قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، و" 3 " قضايا غلق محل تموين أثناء مواعيد العمل، وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.