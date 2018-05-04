قرقاش: تمرد الحوثى فى أضعف حالاته سياسيا وعسكريا

قرقاش: تمرد الحوثى فى أضعف حالاته سياسيا وعسكرياالجمعة، 04 مايو 2018 07:42 ص
أنور قرقاش
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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن جماعة التمرد الحوثى فى أضعف حالتها حاليا، وهذه اللحظة هى لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذى قلب اليمن جحيما.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "التمرد الحوثى فى أضعف حالاته، سياسيا وعسكريا، هى لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذى قلب اليمن جحيما، وهى لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية".
أنور قرقاش
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