قرقاش: تمرد الحوثى فى أضعف حالاته سياسيا وعسكريا







كتب محمد تهامى زكى

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن جماعة التمرد الحوثى فى أضعف حالتها حاليا، وهذه اللحظة هى لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذى قلب اليمن جحيما.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "التمرد الحوثى فى أضعف حالاته، سياسيا وعسكريا، هى لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذى قلب اليمن جحيما، وهى لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية".