فيديو وصور .. انطلاق بطولة الجمهورية لرواد الدراجات بالسويس

فيديو وصور .. انطلاق بطولة الجمهورية لرواد الدراجات بالسويسالجمعة، 04 مايو 2018 10:01 ص
مشاركين بالسباق
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نظمت محافظة السويس، صباح اليوم الجمعة، بكورنيش المحافظة الجديد، بطولة الجمهورية للدراجات لـ "الرواد "، والتى تقام لأول مرة بمشاركة 50 لاعبا.
شارك فى السباق لاعبين من مختلف المحافظات، من أعمار تحت وفوق 35 عام تحت إشراف الاتحاد المصرى للدراجات، حيث قامت قوات الشرطة بإدارة مرور السويس، بتأمين السباق داخل الكورنيش الجديد، وتواجدت الشرطة بمداخل ومخارج الكورنيش.
وقال محمد إبراهيم المدير الفنى لمنتخب مصر للدراجات، أن اليوم نظم سباق بطولة الجمهورية للرواد، ويقام لأول مرة فى مصر، وتم تنظيم السباق علي مرحلتين وهم مرحلة تحت 35 عام ومرحلة فوق 53 عاما.
السباق
مشاركين بالسباق
متسابق
اللاعبين
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