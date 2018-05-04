فلسطينيون يسقطون طائرة تصوير إسرائيلية بالقرب من خان يونس







كتب- هاشم الفخرانى

قالت وكالة "صفا" الفلسطينية، إن مجموعة من الشباب الفلسطينى أسقطوا طائرة تصوير إسرائيلية صغيرة أطلقها الجيش فوق متظاهرين شرقي خانيونس

من جانبهم، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية اليوم الجمعة، تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ الثلاثين من مارس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات المقامة بالقرب من السياج الحدودى الممتد مسافة 40 كيلومتر، وهى المنطقة التى تشهد الاحتجاجات التى يطلق عليها الفلسطينيون اسم (مسيرة العودة الكبرى).