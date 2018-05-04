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الجمعة، 04 مايو 2018 10:17 م
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فصل التيار الكهربى عن 11 منطقة بمدينة الخارجة غدا لأعمال الصيانة

الجمعة، 04 مايو 2018 10:11 م
فصل التيار الكهربى عن 11 منطقة بمدينة الخارجة غدا لأعمال الصيانة انقطاع التيار الكهربائى - أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد مساء اليوم الجمعة عن فصل التيار الكهربى ظهر غدٍ السبت، عن 11 منطقة وحى سكنى بالمدينة.

 

وقال الطماوى، فى بيان له، إن فصل التيار الكهربى من الساعة 12 ظهر غٍد السبت وحتى الساعة 2 ظهرًا بهدف صيانة المغذيات والمحولات بهذه المناطق، وأيضا بهدف استيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال فصل الصيف.

 

وأشار الطماوى إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى عن مناطق (حى النبوى المهندس - منطقة مستشفى الخارجة العام - حى السبط الشرقى – حى السبط البحرى - حى المجاهدين – منطقة مسجد معاذ - حى عبد الله آدم – منطقة أبو خالد – حى عين الشيخ – منطقة القلعة – حى المروة).

 


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