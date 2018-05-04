عميد تربية طنطا: خطة لتطوير الكلية وإخلاء مبنى الإدارة حفاظا على حياة الطلاب







الغربية - أحمد زيادة

صرح الدكتور سمير الخويت عميد كلية التربية جامعة طنطا أن هناك خطة لتطوير مبنى الكلية وإضافة مدرجات جديدة، وذلك لاستيعاب حجم الزيادة فى عدد الطلاب.

وقال إن المشكلة تكمن فى زيادة عدد الطلاب بطريقه كبيرة وأن المبنى الجديد سيحل مشكلة كبيرة، مضيفا أن محافظ الغربية ساعد فى ترميم واجهة كلية التربية بما يتناسب مع مكانة وموقع الكلية، حيث إن معظم المبانى بالكلية تراثية وأثرية.

وأشار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تمت الموافقة من قبل رئيس الجامعة على إقامة مبنى جديد من 5 طوابق يشمل 7 مدرجات يستوعب كل مدرج 250 طالبا لارتفاع عدد الطلاب بالكلية.

وأكد "الخويت" أن الكلية تقدمت لرئيس جامعه طنطا الدكتور مجدى سبع بـ3 مشروعات فى تطوير وترميم المبنى الإدارى من الداخل من قاعات ومعامل ودورات المياه، كما تم عمل مسح لمساحة سيتم إنشاء ملعب عليها وجراج سيارات لأعضاء هيئة التدريس ومقاعد ثابتة للطلاب ومساحة خضراء ومنتزه جمالى للطلبة، وذلك بالتنسيق مع كلية الهندسة.

وأوضح "الخويت" أنه تم إخلاء مبنى الإدارة حفاظا على حياه الطلاب من أجل إعادة صيانة وترميم المبنى الإدارى من قاعات ومعامل حفاظا على حياة الطلاب مع إعادة صيانة وترميم المبنى.