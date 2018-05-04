"عكاظ" السعودية: قطع المغرب علاقاتها مع إيران زاد من عزلة طهران







أ ش أ

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن إيران تتخبط داخلياً وخارجياً، بسياساتها القمعية فى الداخل، وسلوكها العدائى الذى تجاوز حدود الإقليم بتبنيها تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية فى العديد من البؤر المضطربة حتى على بعد آلاف الأميال منها، كما فعلت أخيراً فى جبهة "البوليساريو" بالمغرب، مما زاد من عزلتها بعد قطع المغرب العلاقات معها.

وتحت عنوان (إيران "المنبوذة".. على نفسها جنت)، قالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، إن العالم كله بات يدرك خطر "النووى الإيرانى"، وإن هناك مخاوف من المجتمع الدولى بما فى ذلك وكالة الطاقة الذرية من احتمال عدم فاعلية قيود الاتفاق النووى الحالى مع إيران فى كبح مساعيها الخفية فى إنتاج الأسلحة النووية، والتى كان آخرها وثائق "مشروع عماد" التى كشفت عنها إسرائيل، وقدمت ما يدل على أن إيران لم توقف أنشطتها النووية المخالفة، وهو ما سيعزز من احتمال إلغاء الاتفاق النووى، أو إجراء تعديلات صارمة عليه.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مشيرة إلى أن عددا من التقارير الاستشرافية فى الآونة الأخيرة ترجح احتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران، وهو أمر لا يمكن استبعاده فى ظل السياسات الإيرانية المضطربة التى لا تعير اهتماماً لأى أعراف وقيم دبلوماسية، ولا تلتزم بأى عهود أو مواثيق دولية، وفى ظل تاريخها الحافل بنكث العهود والقيام بأنشطة تخريبية وإرهابية فى المنطقة.