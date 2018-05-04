ضبط 5 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية

ضبط 5 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفيةالجمعة، 04 مايو 2018 10:25 ص
حمله تموينية - أرشيفية
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان أسمدة ومخصبات مجهول المصدر، بمحل أسمدة ومبيدات بمدينة سرس الليان وذلك قبل بيعهم.
كما تم تحرير 17 محضر نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير 8 محاضر مواصفات، و7 محاضر صرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، 12 توقف عن الإنتاج بدون إذن.
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